Ренне Стаббс рассказала, кто из мужчин по величию может сравниться с Сереной Уильямс

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс рассказала, кто из мужчин может сравниться с 23-кратной чемпионкой ТБШ американкой Сереной Уильямс.

«Я думаю, что из мужчин только Джокович может сравниться с Сереной. Но не было никого, кто жаждал побед сильнее, чем Серена Уильямс, и это одна из причин, почему она была такой великолепной, она никогда не была самоуспокоенной. Это было всегда, и такое больше никогда не повторится», — сказала Стаббс в своём подкасте.

На Открытом чемпионате США 2022 года Стаббс была тренером Серены Уильямс, которая участвовала в своём последнем турнире «Большого шлема», проиграв в третьем круге.