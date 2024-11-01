Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ренне Стаббс рассказала, кто из мужчин по величию может сравниться с Сереной Уильямс

Ренне Стаббс рассказала, кто из мужчин по величию может сравниться с Сереной Уильямс
Комментарии

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс рассказала, кто из мужчин может сравниться с 23-кратной чемпионкой ТБШ американкой Сереной Уильямс.

«Я думаю, что из мужчин только Джокович может сравниться с Сереной. Но не было никого, кто жаждал побед сильнее, чем Серена Уильямс, и это одна из причин, почему она была такой великолепной, она никогда не была самоуспокоенной. Это было всегда, и такое больше никогда не повторится», — сказала Стаббс в своём подкасте.

На Открытом чемпионате США 2022 года Стаббс была тренером Серены Уильямс, которая участвовала в своём последнем турнире «Большого шлема», проиграв в третьем круге.

Материалы по теме
Дядя Надаля: Серена Уильямс и Мария Шарапова заработали больше Рафы, и они это заслужили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android