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«Ему ещё рано завершать карьеру!» Хольгер Руне — о Рафаэле Надале

«Ему ещё рано завершать карьеру!» Хольгер Руне — о Рафаэле Надале
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от совместной тренировки с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

«Помню, как тренировался с Рафой в Эр-Рияде, и я был просто удивлен, что этот парень почти завершил карьеру, а его интенсивность всё ещё на высоте. Я подумал, что ему ещё рано завершать карьеру!» — сказал Руне в эфире Tennis Channel.

Напомним, 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что матчи финального круга Кубка Дэвиса — 2024 станут для него последними в профессиональной карьере.

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