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Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв 113-ю ракетку мира

Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв 113-ю ракетку мира
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На турнире категории WTA-250 в Гонконге завершился матч 1/4 финала, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала уверенную победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (91-я в мировом рейтинге) — 6:0, 6:7 (4:7), 6:2.

Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
0 		7 7 2
         
Сюзан Ламенс
91
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Россиянка выполнила три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла четыре брейк-пойнта из семи.

Соперницей Шнайдер в матче за выход в финал соревнований в Гонконге станет победительница четвертьфинала между третьей сеяной на турнире канадкой Лейлой Фернандес и Бернардой Пера из США.

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