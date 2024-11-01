Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв 113-ю ракетку мира
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На турнире категории WTA-250 в Гонконге завершился матч 1/4 финала, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала уверенную победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (91-я в мировом рейтинге) — 6:0, 6:7 (4:7), 6:2.
Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 13:40 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 4
|6
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|7 7
|2
91
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Россиянка выполнила три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла четыре брейк-пойнта из семи.
Соперницей Шнайдер в матче за выход в финал соревнований в Гонконге станет победительница четвертьфинала между третьей сеяной на турнире канадкой Лейлой Фернандес и Бернардой Пера из США.
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