Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Цзюцзяне
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Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова уступила в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне (Китай) 49-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Счёт — 6:2, 6:2.
Цзюцзян. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 12:55 МСК
49
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
63
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Рахимова допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Боузкова смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.
В полуфинале соревнований на хардовом покрытии категории WTA-250 Мари Боузкова сыграет со 168-й ракеткой мира из Швейцарии Викторией Голубич. Последняя в 1/4 финала обыграла спортсменку из Нидерландов Аранчу Рус. Счёт — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
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