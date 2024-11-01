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Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Цзюцзяне

Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Цзюцзяне
Камилла Рахимова
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Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова уступила в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне (Китай) 49-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Счёт — 6:2, 6:2.

Цзюцзян. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 12:55 МСК
Мари Боузкова
49
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Камилла Рахимова
63
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Рахимова допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Боузкова смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

В полуфинале соревнований на хардовом покрытии категории WTA-250 Мари Боузкова сыграет со 168-й ракеткой мира из Швейцарии Викторией Голубич. Последняя в 1/4 финала обыграла спортсменку из Нидерландов Аранчу Рус. Счёт — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

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