Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Цзюцзяне

Российская теннисистка 63-я ракетка мира Камилла Рахимова уступила в четвертьфинале турнира в Цзюцзяне (Китай) 49-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Счёт — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Рахимова допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Боузкова смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

В полуфинале соревнований на хардовом покрытии категории WTA-250 Мари Боузкова сыграет со 168-й ракеткой мира из Швейцарии Викторией Голубич. Последняя в 1/4 финала обыграла спортсменку из Нидерландов Аранчу Рус. Счёт — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).