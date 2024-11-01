Тарпищев: Федерация просит присвоить Андреевой и Шнайдер званий заслуженных мастеров

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о том, что в организации будут просить о присвоений званий заслуженных мастеров спорта серебряным призёрам Олимпиады-2024 в парном разряде Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

«Федерация тенниса России ходатайствует о присвоении Мирре Андреевой и Диане Шнайдер званий заслуженных мастеров спорта, поданы документы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные награды в парном разряде теннисисток, проиграв в финале олимпийского турнира в Париже итальянскому дуэту Сары Эррани и Ясмин Паолини.

