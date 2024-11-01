Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: финалистки Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах

Фото: финалистки Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба WTA опубликовала фотографии финалисток Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном и парном разрядах, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото, на котором теннисистки представлены в красивых нарядах.

Фото: Пресс-служба WTA

Напомним, в результате жеребьёвки в Фиолетовую группу попали Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжэн Циньвэнь. В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Фото: Пресс-служба WTA

В парном разряде выступят: Белая группа — российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин, Сара Эррани и Жасмин Паолини (обе — Италия), американки Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия); Зелёная группа — Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия), Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия), Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) и Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Материалы по теме
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
Истории
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android