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Фото: финалистки Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах

Пресс-служба WTA опубликовала фотографии финалисток Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном и парном разрядах, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото, на котором теннисистки представлены в красивых нарядах.

Фото: Пресс-служба WTA

Напомним, в результате жеребьёвки в Фиолетовую группу попали Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжэн Циньвэнь. В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Фото: Пресс-служба WTA

В парном разряде выступят: Белая группа — российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин, Сара Эррани и Жасмин Паолини (обе — Италия), американки Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия); Зелёная группа — Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия), Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия), Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) и Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).