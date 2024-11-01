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Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной

Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной
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Бывший теннисист чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич стал новым тренером пятой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

В этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

Казахстанская теннисистка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым и оставалась без наставника перед стартом Итогового турнира WTA — 2024. Напомним, Рыбакина попала в «фиолетовую» группу на Итоговом турнире WTA, в неё также вошли первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, четвёртая в мировом рейтинге Жасмин Паолини и олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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