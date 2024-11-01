«У него есть всё, чтобы стать игроком топ-10». Зверев сравнил Фиса с Синнером и Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о 20-й ракетке мира Артюре Фисе из Франции, которого обыграл в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже ( 6:4, 3:6, 6:3).

«У него, несомненно, есть все шансы стать игроком топ-10. У него невероятная сила, которой обладают очень немногие игроки. Может быть, Янник Синнер, Карлос Алькарас и я, когда нахожусь в хорошей форме. Больше я не вижу, у кого ещё есть такая сила. Это вопрос развития, раскрытия его потенциала. Я думаю, он может быть даже лучше, чем просто игрок топ-10», — приводит слова Зверева L’Équipe.

Напомним, Артюр Фис в октябре стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Это был его третий титул на турнирах ATP и второй категории ATP-500.