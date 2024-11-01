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«У него есть всё, чтобы стать игроком топ-10». Зверев сравнил Фиса с Синнером и Алькарасом

«У него есть всё, чтобы стать игроком топ-10». Зверев сравнил Фиса с Синнером и Алькарасом
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о 20-й ракетке мира Артюре Фисе из Франции, которого обыграл в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже ( 6:4, 3:6, 6:3).

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 18:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«У него, несомненно, есть все шансы стать игроком топ-10. У него невероятная сила, которой обладают очень немногие игроки. Может быть, Янник Синнер, Карлос Алькарас и я, когда нахожусь в хорошей форме. Больше я не вижу, у кого ещё есть такая сила. Это вопрос развития, раскрытия его потенциала. Я думаю, он может быть даже лучше, чем просто игрок топ-10», — приводит слова Зверева L’Équipe.

Напомним, Артюр Фис в октябре стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Это был его третий титул на турнирах ATP и второй категории ATP-500.

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