«У него есть всё, чтобы стать игроком топ-10». Зверев сравнил Фиса с Синнером и Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о 20-й ракетке мира Артюре Фисе из Франции, которого обыграл в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже ( 6:4, 3:6, 6:3).
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
«У него, несомненно, есть все шансы стать игроком топ-10. У него невероятная сила, которой обладают очень немногие игроки. Может быть, Янник Синнер, Карлос Алькарас и я, когда нахожусь в хорошей форме. Больше я не вижу, у кого ещё есть такая сила. Это вопрос развития, раскрытия его потенциала. Я думаю, он может быть даже лучше, чем просто игрок топ-10», — приводит слова Зверева L’Équipe.
Напомним, Артюр Фис в октябре стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Это был его третий титул на турнирах ATP и второй категории ATP-500.
- 1 ноября 2024
-
16:07
-
15:34
-
15:12
-
14:58
-
14:39
-
14:20
-
13:57
-
13:49
-
13:22
-
12:43
-
12:18
-
12:06
-
12:03
-
11:13
-
11:11
-
10:54
-
10:52
-
10:35
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
08:51
-
08:30
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:12
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:16
-
00:02
- 31 октября 2024
-
23:57
-
23:45