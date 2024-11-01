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Кори Гауфф исполнила шуточный танец в костюме леди Дэдпул

Кори Гауфф исполнила шуточный танец в костюме леди Дэдпул
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполнила танец в костюме Леди Дэдпул (персонаж комикса, который в этом году появился в фильме «Дэдпул и Росомаха»), который примерила на Хэллоуин-2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео танца Гауфф под композицию «Bue Bue Bue» группы Nsynс.

20-летняя Гауфф готовится выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Кори попала в «оранжевую» группу, в которую также вошли полька Ига Швёнтек, американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова.

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