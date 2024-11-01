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Давид Феррер: нужно, чтобы Рафа ушёл с хорошим послевкусием

Давид Феррер: нужно, чтобы Рафа ушёл с хорошим послевкусием
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Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о последнем турнире Рафаэля Надаля перед завершением карьеры.

«Я не плакал, когда ушёл из тенниса, но, в случае с Рафой я не смогу сдержаться. Я был бы очень рад, если бы он закончил красиво. Это значит победить в финале Кубка Дэвиса. Эта победа не для меня, а для всего, чего он заслуживает, за всё, чего он достиг. Проблема в том, что это то, что ты не можешь контролировать. То, что произойдёт в Малаге, не изменит ни его жизнь, ни его карьеру. Но на личном уровне я бы хотел, чтобы он ушел с хорошим послевкусием», — приводит слова Феррера Marca.

Рафаэль Надаль в составе сборной Испании четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019).

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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