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Чжэн Циньвэнь: китайские фанаты говорят, что я выгляжу на 40 лет

Чжэн Циньвэнь: китайские фанаты говорят, что я выгляжу на 40 лет
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что уверенно чувствует себя перед камерой.

— Вы видели портрет, на котором вы все вместе в платьях? Если видели, вам понравилось? Учитывая, как много фотосессий вы провели, чувствуете ли вы себя уверенно в такой атмосфере?
— Да, я всегда очень уверена перед камерой. Не тогда, когда мне было 19 лет, тогда чувствовала себя очень странно. Я всегда прошу фотографов научить меня какому-нибудь движению. Сейчас всё идет легко, как будто я на теннисном корте.

Платье очень красивое, от Christian Dior. Думаю, что макияж, возможно, могу немного улучшить (смеётся). Люди говорят, что я выгляжу на 40 лет. Китайские фанаты так говорят, не знаю почему. Да, может быть, макияж в следующий раз смогу сделать лучше, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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