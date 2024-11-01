Чжэн Циньвэнь: китайские фанаты говорят, что я выгляжу на 40 лет

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что уверенно чувствует себя перед камерой.

— Вы видели портрет, на котором вы все вместе в платьях? Если видели, вам понравилось? Учитывая, как много фотосессий вы провели, чувствуете ли вы себя уверенно в такой атмосфере?

— Да, я всегда очень уверена перед камерой. Не тогда, когда мне было 19 лет, тогда чувствовала себя очень странно. Я всегда прошу фотографов научить меня какому-нибудь движению. Сейчас всё идет легко, как будто я на теннисном корте.

Платье очень красивое, от Christian Dior. Думаю, что макияж, возможно, могу немного улучшить (смеётся). Люди говорят, что я выгляжу на 40 лет. Китайские фанаты так говорят, не знаю почему. Да, может быть, макияж в следующий раз смогу сделать лучше, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.