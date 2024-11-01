Новый тренер Елены Рыбакиной высказался о начале сотрудничества с теннисисткой

Бывший теннисист чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич высказался о начале сотрудничества с пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Рад вернуться в тур. На этот раз это будет WTA. Рад присоединиться к твоей команде, Елена», — написал Иванишевич на своей странице в социальных сетях.

Казахстанская теннисистка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым и оставалась без наставника перед стартом Итогового турнира WTA — 2024. Напомним, Рыбакина попала в Фиолетовую группу на Итоговом турнире WTA, в неё также вошли Арина Соболенко, Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь.