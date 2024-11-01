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«Для меня это интересно, хочу учиться». Елена Рыбакина — о работе с Гораном Иванишевичем

«Для меня это интересно, хочу учиться». Елена Рыбакина — о работе с Гораном Иванишевичем
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от тренерского сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

— Можете ли рассказать нам немного о том, почему это хороший выбор для вас, чего вы надеетесь достичь.
— Очень жду этого партнёрства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Я очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе.

— Это было больше его желание работать с вами или вы хотели работать с ним? Какая связь?
— Ну, я определённо хотела работать с ним. Раз он сказал «да», уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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