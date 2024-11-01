Елена Рыбакина: после US Open не играла полтора месяца, нужно было время на восстановление

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что не играла в теннис на протяжении длительного периода перед Итоговым турниром WTA из-за проблем со здоровьем.

«Я начала тренироваться где-то две с половиной недели назад. Сейчас спина в порядке, так что я рада. После US Open не играла где-то полтора месяца. Нужно было время на восстановление, сейчас чувствую себя намного лучше.

В этом году у меня было много взлётов и падений, начиная с проблем со сном, типа бессонницы. Потом аллергии, потом – снова. Когда у тебя такой ритм, остановиться нелегко. Но после того, как я немного отдохнула, было здорово.

Опять же, нелегко начинать заново после перерыва. Но я довольна работой, которую мы проделали за последние две недели. Конечно, я, вероятно, готова не на 100%. Однако с нетерпением жду начала турнира, сейчас счастлива быть здоровой», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.