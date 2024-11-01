«Мы просто здороваемся». Циньвэнь объяснила, почему не заводит дружбу с теннисистками

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, почему предпочитает не заводить друзей в туре.

«Я предпочитаю всегда держать дистанцию. В туре много соперничества, а я очень чувствительный человек. Если я с кем-то подружусь и мне придётся играть против неё на корте, то не смогу на 100% сосредоточиться и бороться. Когда мне нужно будет крикнуть «камон», я просто не смогу этого сделать. Буду ощущать себя немного странно. Когда я это поняла, то решила не пытаться заводить друзей, потому что ведь так много людей за пределами теннисного мира.

Почему я должна заводить друзей только здесь? Я приезжаю сюда, чтобы соревноваться с ними, чтобы выигрывать. Это моё мнение. Как складывается общение с теннисистками последние несколько дней? Мы просто здороваемся. Иногда поздравляю их с отличным сезоном. Больше не общаюсь с другими людьми. В этом плане я никогда не стремлюсь к большему и не пытаюсь этого делать», — заявила Циньвэнь на пресс-конференции.