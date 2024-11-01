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Елена Рыбакина отреагировала на слухи о расставании с бывшим тренером

Елена Рыбакина отреагировала на слухи о расставании с бывшим тренером
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Пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала слухи о расставании с бывшим тренером Стефано Вуковым. Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после прекращения работы с тренером. Многие теннисные эксперты отмечали жестокое отношение Вукова к Рыбакиной.

«Знаю, что ходит много слухов. Но, честно говоря, мы просто разошлись со Стефано. Мы добились невероятных результатов за пять лет, многого достигли. Я начала с ним, когда была ещё 200-й ракеткой мира. Думаю, что это просто следующая глава моей карьеры. Хочу сделать следующий шаг. Я прекратила работать со Стефано, как это бывает у любого другого тренера и игрока.

Это большая перемена, но думаю, что позитивная. Конечно, это нелегко, когда ты работаешь с кем-то долгое время. Но у нас всё хорошо со Стефано. Я желаю ему всего самого наилучшего в его новой главе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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