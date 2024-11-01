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Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Стефаноса Циципаса

Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Стефаноса Циципаса
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл грека Стефаноса Циципаса (11-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Зверев выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и австралийцем Алексом де Минором.

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