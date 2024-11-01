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Арина Соболенко оценила игровые условия на Итоговом турнире в Эр-Рияде

Арина Соболенко оценила игровые условия на Итоговом турнире в Эр-Рияде
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игровые условия и покрытие на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Здесь корт точно намного быстрее, чем был в Китае. Мне, наверное, нравится больше, чем там, потому что условия в Китае был очень тяжёлыми для ног, тела. Тут это не самое быстрое покрытие, но всё же явно быстрее, чем было в Китае. Мяч немного легче, чем в Китае. Там в целом было тяжело. Я бы сказала, что мне нравятся условия здесь. Посмотрим, как всё пойдёт», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Итоговый турнир WTA — 2024 пройдёт со 2 по 9 ноября. В своём первом матче Соболенко сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Календарь Итогового турнира - 2024
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