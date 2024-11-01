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«Должно быть, со мной что-то не так». Арина Соболенко — о жизненных трудностях

«Должно быть, со мной что-то не так». Арина Соболенко — о жизненных трудностях
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к трудностям, которые преследовали её в 2024 году.

— Вы пропустили Уимблдон из-за редкой травмы, в марте случилась трагедия. Как вы подведете итоги года, учитывая всё, что с вами произошло в этом году?
— Безумие, не так ли? Должно быть, со мной что-то не так (улыбается). Я бы сказала, что этот год был полон как взлётов, так и падений, иногда сильных падений. Был сложный, тяжёлый год. Со мной произошло много сумасшедших вещей.

Как я всегда говорю, у всего есть причина. Иногда мы не можем контролировать других. Иногда то, что происходит, не поддаётся моему контролю. Нужно просто двигаться вперёд и делать то, что я люблю, и убедиться, что есть много позитивных моментов, которые я разделяю с друзьями, семьёй, командой, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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