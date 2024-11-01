Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Грек потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

В 1/4 финала «Мастерса» Циципас проиграл третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Сейчас у де Минора 3745 рейтинговых очков, у Рублёва — 3720. Алекс и Андрей занимают восьмое и девятое место в гонке соответственно. Австралиец может квалифицироваться в Турин уже в Париже, для этого ему нужно выйти в финал соревнований.