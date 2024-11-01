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«Бизнес, контракт, деньги». Ига Швёнтек — о проблеме теннисного календаря

«Бизнес, контракт, деньги». Ига Швёнтек — о проблеме теннисного календаря
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о проблеме загруженности теннисного расписания.

«Когда я только начала играть в WTA, было довольно сложно. Теперь к нам прислушиваются гораздо больше. Я увидела некоторый прогресс в плане коммуникации. Да, некоторые вещи уже были решены в плане календаря и обязательных турниров. Это бизнес, контракт, деньги.

Всё будет зависеть от правильного планирования, собственных решений, независимо от того, что происходит с рейтингами, иногда обязательными турнирами. Для нас как игроков приоритетом должно быть здоровье.

Это был первый год со всеми этими обязательными турнирами. Может быть, в конце сезона найдётся время, чтобы дать обратную связь WTA. Сейчас мы должны быть готовы к тому, что сезон будет таким длинным, какой он есть. Уверена, что для болельщиков это здорово. Я тоже буду готовиться, чтобы играть всё», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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