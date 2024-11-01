Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года
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Греческий теннисист Стефанос Циципас лишился возможности завершить сезон в топ-10 мирового рейтинга ATP. Сегодня, 1 ноября, он уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) со счётом 5:7, 3:6.
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 16:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Циципас закончит 2024 год в ранге 11-й или 12-й ракетки мира (в зависимости от результатов датчанина Хольгера Руне). С 2019 по 2023 год 26-летний грек неизменно играл на Итоговом турнире ATP и входил в топ-6 рейтинга в конце сезона.
В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Затем Циципас дошёл до финала соревнований ATP-500 в испанской Барселоне, где уже уступил Рууду.
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