Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года

Греческий теннисист Стефанос Циципас лишился возможности завершить сезон в топ-10 мирового рейтинга ATP. Сегодня, 1 ноября, он уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) со счётом 5:7, 3:6.

Циципас закончит 2024 год в ранге 11-й или 12-й ракетки мира (в зависимости от результатов датчанина Хольгера Руне). С 2019 по 2023 год 26-летний грек неизменно играл на Итоговом турнире ATP и входил в топ-6 рейтинга в конце сезона.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Затем Циципас дошёл до финала соревнований ATP-500 в испанской Барселоне, где уже уступил Рууду.