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Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года

Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года
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Греческий теннисист Стефанос Циципас лишился возможности завершить сезон в топ-10 мирового рейтинга ATP. Сегодня, 1 ноября, он уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) со счётом 5:7, 3:6.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Циципас закончит 2024 год в ранге 11-й или 12-й ракетки мира (в зависимости от результатов датчанина Хольгера Руне). С 2019 по 2023 год 26-летний грек неизменно играл на Итоговом турнире ATP и входил в топ-6 рейтинга в конце сезона.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Затем Циципас дошёл до финала соревнований ATP-500 в испанской Барселоне, где уже уступил Рууду.

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