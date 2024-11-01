Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер опубликовал итоговый пост, в котором обратился к команде и болельщикам

Джек Дрейпер опубликовал итоговый пост, в котором обратился к команде и болельщикам
Комментарии

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал пост, в котором подвёл итоги прошедшего сезона.

«Вот и подошёл к концу мой сезон. Хочу сказать большое спасибо моей команде… Теннис — индивидуальный вид спорта, но без вас ничего бы не было. Также благодарю всех, кто меня поддерживает. Я очень ценю это!!! С нетерпением жду возвращения», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.

Материалы по теме
Дрейпер — о повышении в рейтинге: нужно матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android