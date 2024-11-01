Джек Дрейпер опубликовал итоговый пост, в котором обратился к команде и болельщикам

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал пост, в котором подвёл итоги прошедшего сезона.

«Вот и подошёл к концу мой сезон. Хочу сказать большое спасибо моей команде… Теннис — индивидуальный вид спорта, но без вас ничего бы не было. Также благодарю всех, кто меня поддерживает. Я очень ценю это!!! С нетерпением жду возвращения», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.