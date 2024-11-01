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Ига Швёнтек рассказала, что будет улучшать в своей игре с новым тренером

Ига Швёнтек рассказала, что будет улучшать в своей игре с новым тренером
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, какие аспекты своей игры хотела бы изменить или улучшить со своим новым тренером, бельгийцем Вимом Фиссеттом.

«Я точно хочу улучшить свою подачу, чем я занималась и в прошлые годы. Чувствую, что мне ещё нужно продолжать над этим работать, я не совершенная теннисистка. Есть много тактических методов, которые я могу использовать для достижения большего разнообразия в игре на корте. У Вима есть несколько хороших идей.

Честно говоря, сейчас мы просто готовились к Итоговому турниру и знакомились. О настоящих изменениях мы поговорим в межсезонье, в более подходящее для этого время», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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