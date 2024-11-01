Кузнецова — о тренере Рыбакиной: серьёзный переход, Иванишевич не работал с девочками

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на начало сотрудничества чемпиона Уимблдона-2001 хорвата Горана Иванишевича с пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Было очень интересно, кого же возьмёт Горан под своё крыло. Полагали, что это будет либо кто-то из топовых парней, либо Ига Швёнтек, а тут вон как. Любопытно, что у них получится, ведь Горан до этого не работал с девочками. Это серьёзный переход. Ну посмотрим!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым и оставалась без наставника перед стартом Итогового турнира WTA — 2024. Напомним, Рыбакина попала в Фиолетовую группу на Итоговом турнире WTA, в неё также вошли Арина Соболенко, Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь.