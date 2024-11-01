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«Завтра попробуем». Паолини раскрыла план на игру с Рыбакиной на Итоговом турнире

«Завтра попробуем». Паолини раскрыла план на игру с Рыбакиной на Итоговом турнире
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от своего первого матча на Итоговом турнире WTA — 2024, в котором она сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Сложность будет в приёме её подачи, как и всегда (смеётся). Особенно здесь. Не знаю, чего ожидать. Конечно, будет трудный матч. Мне нужно играть глубоко, стараться хорошо подавать. Думаю, она будет играть агрессивно. Она мощно подаёт.

Самое главное — попытаться возвращать как можно больше мячей и глубже в корт, а также быстро двигаться по корту. И сократить количество ошибок с таким игроком, как Елена. Завтра попробуем», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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