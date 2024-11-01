«Завтра попробуем». Паолини раскрыла план на игру с Рыбакиной на Итоговом турнире
Поделиться
Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от своего первого матча на Итоговом турнире WTA — 2024, в котором она сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Сложность будет в приёме её подачи, как и всегда (смеётся). Особенно здесь. Не знаю, чего ожидать. Конечно, будет трудный матч. Мне нужно играть глубоко, стараться хорошо подавать. Думаю, она будет играть агрессивно. Она мощно подаёт.
Самое главное — попытаться возвращать как можно больше мячей и глубже в корт, а также быстро двигаться по корту. И сократить количество ошибок с таким игроком, как Елена. Завтра попробуем», — сказала Паолини на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
20:48
-
20:42
-
20:22
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:17
-
19:09
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:59
-
17:48
-
17:47
-
17:30
-
17:22
-
17:13
-
17:00
-
17:00
-
16:07
-
15:34
-
15:12
-
14:58
-
14:39
-
14:20
-
13:57
-
13:49
-
13:22
-
12:43