«Завтра попробуем». Паолини раскрыла план на игру с Рыбакиной на Итоговом турнире

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от своего первого матча на Итоговом турнире WTA — 2024, в котором она сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Сложность будет в приёме её подачи, как и всегда (смеётся). Особенно здесь. Не знаю, чего ожидать. Конечно, будет трудный матч. Мне нужно играть глубоко, стараться хорошо подавать. Думаю, она будет играть агрессивно. Она мощно подаёт.

Самое главное — попытаться возвращать как можно больше мячей и глубже в корт, а также быстро двигаться по корту. И сократить количество ошибок с таким игроком, как Елена. Завтра попробуем», — сказала Паолини на пресс-конференции.