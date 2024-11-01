Александр Зверев в 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Это 7-й показатель в истории
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 20-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 1 ноября, в матче 1/4 финала соревнований данной категории в Париже (Франция) он обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 16:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Лидером по количеству полуфиналов на «Мастерсах» является серб Новак Джокович, у него их 78. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль (76), тройку лидеров замыкает швейцарец Роджер Федерер (66).
Четвёртое место — у британца Энди Маррея с 33 полуфиналами, пятое — у американца Андре Агасси (32), шестое — у американца Пита Сампраса (31). Теперь Зверев делит седьмую позицию с ещё одним представителем США Энди Роддиком, у обоих по 20 выходов в 1/2 «Мастерсов».
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