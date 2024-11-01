Александр Зверев в 20-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Это 7-й показатель в истории

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 20-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 1 ноября, в матче 1/4 финала соревнований данной категории в Париже (Франция) он обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).

Лидером по количеству полуфиналов на «Мастерсах» является серб Новак Джокович, у него их 78. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль (76), тройку лидеров замыкает швейцарец Роджер Федерер (66).

Четвёртое место — у британца Энди Маррея с 33 полуфиналами, пятое — у американца Андре Агасси (32), шестое — у американца Пита Сампраса (31). Теперь Зверев делит седьмую позицию с ещё одним представителем США Энди Роддиком, у обоих по 20 выходов в 1/2 «Мастерсов».