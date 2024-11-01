Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл грека Стефаноса Циципаса (11-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
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«Я думаю, весь матч Циципас провёл на очень хорошем уровне. У него было несколько хороших шансов обыграть меня в начале. Может быть, не с точки зрения брейк-пойнта, а с точки зрения игры. Я включился в матч, нашёл свой ритм, чувствовал себя всё более и более комфортно. Он из тех, кто может быть очень агрессивным и навязывать свою игру. Так что я рад пройти дальше», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
За выход в финал «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и австралийцем Алексом де Минором.
- 1 ноября 2024
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