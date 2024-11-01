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Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Париже

Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл грека Стефаноса Циципаса (11-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Я думаю, весь матч Циципас провёл на очень хорошем уровне. У него было несколько хороших шансов обыграть меня в начале. Может быть, не с точки зрения брейк-пойнта, а с точки зрения игры. Я включился в матч, нашёл свой ритм, чувствовал себя всё более и более комфортно. Он из тех, кто может быть очень агрессивным и навязывать свою игру. Так что я рад пройти дальше», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и австралийцем Алексом де Минором.

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