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Хольгер Руне вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, одолев Алекса де Минора

Хольгер Руне вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, одолев Алекса де Минора
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 18:15 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча Руне с де Минором продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Хольгер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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