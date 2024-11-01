Хольгер Руне вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, одолев Алекса де Минора

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Встреча Руне с де Минором продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Хольгер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.