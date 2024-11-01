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Руне стал самым молодым игроком, дважды вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Берси в XXI веке

Руне стал самым молодым игроком, дважды вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Берси в XXI веке
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13-я ракетка мира 21-летний теннисист Хольгер Руне стал самым молодым игроком, которому дважды удалось выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже в XXI веке.

В матче 1/4 финала Руне обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 18:15 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Отметим, Руне всё же не смог повторить достижение, которое установил победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира Марат Сафин. Россиянин является самым молодым двукратным полуфиналистом за всю историю парижского «Мастерса». Он выходил в 1/2 финала в 1999 и 2000 годах.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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