Руне стал самым молодым игроком, дважды вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Берси в XXI веке

13-я ракетка мира 21-летний теннисист Хольгер Руне стал самым молодым игроком, которому дважды удалось выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже в XXI веке.

В матче 1/4 финала Руне обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Отметим, Руне всё же не смог повторить достижение, которое установил победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира Марат Сафин. Россиянин является самым молодым двукратным полуфиналистом за всю историю парижского «Мастерса». Он выходил в 1/2 финала в 1999 и 2000 годах.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.