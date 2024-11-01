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Хачанов — Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Хачанов — Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 1 ноября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Димитрова. В последний раз теннисисты играли в этом феврале в полуфинале турнира в Марселе (тоже на харде в зале). Димитров победил со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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