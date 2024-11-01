Хачанов — Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
|1
|2
|3
|
|
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Димитрова. В последний раз теннисисты играли в этом феврале в полуфинале турнира в Марселе (тоже на харде в зале). Димитров победил со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
22:27
-
21:58
-
21:51
-
21:38
-
21:26
-
21:07
-
20:48
-
20:42
-
20:22
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:17
-
19:09
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:59
-
17:48
-
17:47
-
17:30
-
17:22
-
17:13
-
17:00
-
17:00
-
16:07
-
15:34
-
15:12
-
14:58