Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала с Лейлой Фернандес в Гонконге

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о предстоящем матче полуфинала на турнире категории WTA-250 в Гонконге, в котором сразится с канадкой Лейлой Фернандес (32-й номер рейтинга). В 2024 году Шнайдер проиграла обе очные встречи теннисисток.

«Конечно, я буду думать, что дважды ей проигрывала. У Лейлы есть опыт в таких матчах. Она необычная теннисистка, играет очень близко к задней линии и сокращает время. Она движется как сумасшедшая, входит в корт, играет очень агрессивно, входит в сетку. Это полуфинал, мы обе хотим победить. Мне нужно сохранять позитивный настрой, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Шнайдер WTA.