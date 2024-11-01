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Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала с Лейлой Фернандес в Гонконге

Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала с Лейлой Фернандес в Гонконге
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о предстоящем матче полуфинала на турнире категории WTA-250 в Гонконге, в котором сразится с канадкой Лейлой Фернандес (32-й номер рейтинга). В 2024 году Шнайдер проиграла обе очные встречи теннисисток.

Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
32
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Конечно, я буду думать, что дважды ей проигрывала. У Лейлы есть опыт в таких матчах. Она необычная теннисистка, играет очень близко к задней линии и сокращает время. Она движется как сумасшедшая, входит в корт, играет очень агрессивно, входит в сетку. Это полуфинал, мы обе хотим победить. Мне нужно сохранять позитивный настрой, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Шнайдер WTA.

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