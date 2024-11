Имя Кори Гауфф было использовано в песне американского рэпера Tyler, The Creator

Американский рэпер Tyler, The Creator упомянул имя третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф в своей песне из альбома «CHROMAKOPIA», который вышел 28 октября.

В треке «Thought I Was Dead» звучит строчка: «You ain't Coco Gauff, you can't serve me». На русский язык её можно перевести как: «Ты не Коко Гауфф, тебе меня не уделать». В прямом переводе «serve» — это подача в теннисе.

«Проснулась и увидела, что моё имя упомянуто в песне Тайлера… просто безумие.

Предвзятое мнение — песня огонь. Непредвзятое мнение — песня огонь. В любом случае, не верьте мне на слово, послушайте сами», — так описала трек сама теннисистка на своей странице в социальных сетях.