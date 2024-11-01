Прошла жеребьёвка турнира в Метце, где Рублёв будет бороться за место на Итоговом турнире

Сегодня, 1 ноября, состоялась жеребьёвка хардового турнира серии ATP-250 в Метце (Франция). В его основной сетке выступят российский теннисист Андрей Рублёв, а также норвежец Каспер Рууд и болгарин Григор Димитров.

Фото: ATP

Андрей Рублёв начнёт свой путь на турнире со второго круга. Он сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего — Факундо Диас Акоста.

Отметим, Рублёв является первым сеяным на турнире в Метце. Второй номер посева — у Каспера Рууда. Теннисисты смогут встретиться лишь в финале турнира.

Напомним, Алекс де Минор обошёл Рублёва в чемпионской гонке ATP, тем самым увеличив свои шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP – 2024 в Турине (Италия). Турнир в Метце пройдёт с 3 по 9 ноября.