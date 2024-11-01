«Не удивлён своему уровню». Карлос Алькарас — о поражении от Умбера на «Мастерсе» в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не был удивлён уровню своей игры в матче третьего круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) из-за неподходящих условий. Напомним, он проиграл французу Уго Умберу со счётом 1:6, 6:3, 5:7.

«Очень сложно играть в таких условиях. Лично я стараюсь максимально адаптироваться к корту, к такой скорости. Я думал, что это вполне подходит моей игре, но это не так, особенно когда я играю против игрока вроде Уго, который не дает времени найти ритм и играет очень стабильно. Поэтому я не мог показывать хороший теннис. Знаете, я тренировался дома, но это не то покрытие, на котором я думал, что буду играть. Так что я не удивлён своему уровню», — приводит слова Алькараса We love tennis.