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«Не удивлён своему уровню». Карлос Алькарас — о поражении от Умбера на «Мастерсе» в Париже

«Не удивлён своему уровню». Карлос Алькарас — о поражении от Умбера на «Мастерсе» в Париже
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не был удивлён уровню своей игры в матче третьего круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) из-за неподходящих условий. Напомним, он проиграл французу Уго Умберу со счётом 1:6, 6:3, 5:7.

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
1 		6 5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень сложно играть в таких условиях. Лично я стараюсь максимально адаптироваться к корту, к такой скорости. Я думал, что это вполне подходит моей игре, но это не так, особенно когда я играю против игрока вроде Уго, который не дает времени найти ритм и играет очень стабильно. Поэтому я не мог показывать хороший теннис. Знаете, я тренировался дома, но это не то покрытие, на котором я думал, что буду играть. Так что я не удивлён своему уровню», — приводит слова Алькараса We love tennis.

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