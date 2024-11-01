«Я очень счастлив». Руне — о победе над де Минором в 1/4 финала «Мастерс» в Париже

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

«Он отлично сопротивлялся, качественно отбивал каждый удар, находясь глубоко, а корт здесь довольно быстрый. Мне пришлось немного скорректировать свою игру. Это была настоящая борьба. Я отлично справился с последними двумя геймами. Я пошёл на это и добился своего. Я очень счастлив», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

За выход в финал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.