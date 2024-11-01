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«Новая Шарапова». Португальский журналист отреагировал на слова Циньвэнь о дружбе в туре

«Новая Шарапова». Португальский журналист отреагировал на слова Циньвэнь о дружбе в туре
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду кратко отреагировал на слова седьмой ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь, которая заявила, что предпочитает не заводить друзей в туре. Моргаду сравнил спортсменку с россиянкой Марией Шараповой.

«Новая Шарапова!» — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях, ответив на слова Циньвэнь с пресс-конференции.

Ранее китаянка заявила, что только здоровается с другими теннисистками и иногда поздравляет их с отличным сезоном. Напомним, Циньвэнь стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Также китайская спортсменка выступит на Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт со 2 по 9 ноября.

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