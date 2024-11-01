Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Белграде, где сыграют Алекс де Минор и два россиянина

Прошла жеребьёвка турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия), который состоится с 3 по 9 ноября. В нём примут участие два российских теннисиста – Павел Котов и Роман Сафиуллин, а также австралиец Алекс де Минор, который ведёт активную борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP.

Сетка турнира в Белграде

Котов сыграет с седьмым сеяным турнира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Сафиуллин на старте сразится с итальянцем Фабио Фоньини. Де Минор посеян под первым номером, поэтому начнёт соревнования со второго круга.

Напомним, Алекс де Минор обошёл россиянина Андрея Рублёва в Чемпионской гонке ATP, тем самым увеличив свои шансы на попадание на Итоговый турнир. Рублёв сыграет на турнире в Метце, который также пройдёт на следующей неделе.