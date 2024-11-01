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Уго Умбер вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Хачановым

Уго Умбер вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Хачановым
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл австралийца Джордана Томпсона (28-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
Джордан Томпсон
28
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Умбер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Томпсона четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в финал домашнего «Мастерса» Уго Умбер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и болгарином Григором Димитровым.

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