Уго Умбер вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Хачановым
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл австралийца Джордана Томпсона (28-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
28
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
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18
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Умбер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Томпсона четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в финал домашнего «Мастерса» Уго Умбер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и болгарином Григором Димитровым.
Комментарии
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