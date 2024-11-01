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Уго Умбер — первый француз, вышедший в полуфинал парижского «Мастерса» с 2017 года

Уго Умбер — первый француз, вышедший в полуфинал парижского «Мастерса» с 2017 года
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18-я ракетка мира Уго Умбер стал первым с 2017 года французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
Джордан Томпсон
28
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В 2017 году в полуфинал домашнего «Мастерса» выходил бывшая 25-я ракетка мира Жюльен Беннето, завершивший карьеру годом спустя. Беннето проиграл американцу Джеку Соку, который впоследствие стал победителем турнира.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и болгарином Григором Димитровым.

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