Уго Умбер — первый француз, вышедший в полуфинал парижского «Мастерса» с 2017 года

18-я ракетка мира Уго Умбер стал первым с 2017 года французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).

В 2017 году в полуфинал домашнего «Мастерса» выходил бывшая 25-я ракетка мира Жюльен Беннето, завершивший карьеру годом спустя. Беннето проиграл американцу Джеку Соку, который впоследствие стал победителем турнира.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и болгарином Григором Димитровым.