Уго Умбер — первый француз, вышедший в полуфинал парижского «Мастерса» с 2017 года
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18-я ракетка мира Уго Умбер стал первым с 2017 года французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
28
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
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18
Уго Умбер
У. Умбер
В 2017 году в полуфинал домашнего «Мастерса» выходил бывшая 25-я ракетка мира Жюльен Беннето, завершивший карьеру годом спустя. Беннето проиграл американцу Джеку Соку, который впоследствие стал победителем турнира.
За выход в финал «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и болгарином Григором Димитровым.
Комментарии
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