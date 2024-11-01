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Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло после снятия с «Мастерса» в Париже

Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло после снятия с «Мастерса» в Париже
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло (Монако) с бывшим чешским игроком Радеком Штепанеком. Об этом сообщил тренер итальянца Даррен Кэхилл, поделившейся совместной фотографией с теннисистами на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Даррена Кэхилла

«Спасибо за отличную тренировку сегодня, Радек, а также за мастер-класс по игре у сетки. Здорово снова вернуться на корт и взяться за дело. Скоро увидимся в Турине», — подписал пост Кэхилл.

На этой неделе Синнер снялся с «Мастерса» во французском Париже из-за кишечного вируса. В 2024 году Янник планирует сыграть на Итоговом турнире ATP в Турине и на Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

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