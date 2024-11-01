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Мирра Андреева посетила Красноярск и поделилась тёплыми снимками с сёстрами

Мирра Андреева посетила Красноярск и поделилась тёплыми снимками с сёстрами
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16-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась фотографиями с сёстрами на своей странице в социальных сетях. Семья встретилась в родном для Андреевых Красноярске.

Фото: страница Андреевой в социальных сетях

«На сестринском», — подписала кадры Андреева.

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 28 октября 17-летняя Андреева теперь занимает 16-е место.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро, которое девушки завоевали в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

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