Григор Димитров — Карен Хачанов: россиянин выиграл 1-й сет в 1/4 финала турнира в Париже
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В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров и 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Первый сет остался за россиянином со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 23:20 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
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|3
|
|3
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Димитрова. В последний раз теннисисты играли в этом феврале в полуфинале турнира в Марселе (тоже на харде в зале). Димитров победил со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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