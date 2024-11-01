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Григор Димитров — Карен Хачанов: россиянин выиграл 1-й сет в 1/4 финала турнира в Париже

Григор Димитров — Карен Хачанов: россиянин выиграл 1-й сет в 1/4 финала турнира в Париже
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В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров и 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Первый сет остался за россиянином со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 23:20 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
6 		3
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Димитрова. В последний раз теннисисты играли в этом феврале в полуфинале турнира в Марселе (тоже на харде в зале). Димитров победил со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5).

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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