Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову в 1/8 финала турнира в Мериде

254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в мексиканской Мериде. В матче второго круга она обыграла соотечественницу 75-ю ракетку мира Анну Блинкову (пятый посев на турнире). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Корнеева выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал турнира в Мериде 17-летняя россиянка поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.