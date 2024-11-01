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Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову в 1/8 финала турнира в Мериде

Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову в 1/8 финала турнира в Мериде
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254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в мексиканской Мериде. В матче второго круга она обыграла соотечественницу 75-ю ракетку мира Анну Блинкову (пятый посев на турнире). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Мерида. 2-й круг
01 ноября 2024, пятница. 22:10 МСК
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Корнеева выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Блинковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал турнира в Мериде 17-летняя россиянка поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

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