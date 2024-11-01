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Елена Рыбакина посетила футбольный матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Елена Рыбакина посетила футбольный матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила футбольный матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках 9-го тура местного чемпионата играли «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», встреча закончилась со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Талиска – 1'     1:1 Милинкович-Савич – 77'    

Фотографией с просмотра матча поделился тренер Рыбакиной по физподготовке Азуз Симчич. Рядом с Еленой сидит её сестра Анна.

Елена Рыбакина сыграет на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который пройдёт с 2 по 9 ноября. В первом матче ей предстоит встреча с итальянкой Жасмин Паолини. Ранее Рыбакина сообщила, что её новым тренером станет хорват Горан Иванишевич, а также отреагировала на слухи о расставании с бывшим наставником Стефано Вуковым.

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