Елена Рыбакина посетила футбольный матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила футбольный матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках 9-го тура местного чемпионата играли «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», встреча закончилась со счётом 1:1.

Фотографией с просмотра матча поделился тренер Рыбакиной по физподготовке Азуз Симчич. Рядом с Еленой сидит её сестра Анна.

Елена Рыбакина сыграет на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который пройдёт с 2 по 9 ноября. В первом матче ей предстоит встреча с итальянкой Жасмин Паолини. Ранее Рыбакина сообщила, что её новым тренером станет хорват Горан Иванишевич, а также отреагировала на слухи о расставании с бывшим наставником Стефано Вуковым.