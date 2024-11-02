Онс Жабер опубликовала фото с Криштиану Роналду

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» представительница Туниса теннисистка Онс Жабер опубликовала совместное фото с португальским футболистом Криштиану Роналду на своей странице в социальных сетях.

«Не надо никаких слов. Спасибо, Криштиану», — подписала снимок теннисистка.

Фото: Из личного архива Онс Жабер

На данный момент 30-летняя Жабер занимает 41-е место в мировом рейтинге WTA. В последний раз тунисска выходила на корт в августе 2024 года на турнире в Торонто (Канада), после чего объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем.

39-летний Криштиану Роналду играет за клуб «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.