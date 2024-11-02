254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA. В матче второго круга соревнований в Мериде (Мексика) она обыграла соотечественницу 75-ю ракетку мира Анну Блинкову (пятый посев на турнире). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

За выход в полуфинал турнира в Мериде 17-летняя россиянка поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.