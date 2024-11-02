Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA

Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA
Комментарии

254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA. В матче второго круга соревнований в Мериде (Мексика) она обыграла соотечественницу 75-ю ракетку мира Анну Блинкову (пятый посев на турнире). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Мерида. 2-й круг
01 ноября 2024, пятница. 22:10 МСК
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

За выход в полуфинал турнира в Мериде 17-летняя россиянка поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.

Материалы по теме
Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову в 1/8 финала турнира в Мериде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android