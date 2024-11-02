Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, победив Григора Димитрова

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова (9-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Хачанов выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Димитрова четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Карен Хачанов, который побеждал на турнире в 2018 году, поборется с французским теннисистом Уго Умбером.