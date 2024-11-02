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Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, победив Григора Димитрова

Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, победив Григора Димитрова
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова (9-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 23:20 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Хачанов выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Димитрова четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Карен Хачанов, который побеждал на турнире в 2018 году, поборется с французским теннисистом Уго Умбером.

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