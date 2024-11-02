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«Считаю себя способным на всё». Умбер высказался о выходе в полуфинал «Мастерса» в Берси

«Считаю себя способным на всё». Умбер высказался о выходе в полуфинал «Мастерса» в Берси
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл австралийца Джордана Томпсона (28-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
Джордан Томпсон
28
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я очень горжусь собой. Особенно тем, как я справился с ситуацией, так как вчера я поздно завершил свой матч, обыграв Алькараса. Думаю, в этом есть большая заслуга. Правда в том, что я играю сердцем и считаю себя способным на всё», — сказал Умбер на пресс-конференции.

За выход в финал домашнего «Мастерса» Уго Умбер поспорит с россиянином 21-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

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