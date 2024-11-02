Карен Хачанов вернётся в топ-20 мирового рейтинга ATP

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам успешного выступления на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала парижского «Мастерса» Хачанов уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова (9-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал «Мастерса» в Париже россиянин, который побеждал на турнире в 2018 году, поборется с французским теннисистом Уго Умбером.

Отметим, Карен Хачанов впервые в карьере обыграл Григора Димитрова. Счёт личных встреч между теннисистами стал 4-1 в пользу представителя Болагрии.