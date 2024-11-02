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Карен Хачанов вернётся в топ-20 мирового рейтинга ATP

Карен Хачанов вернётся в топ-20 мирового рейтинга ATP
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам успешного выступления на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче 1/4 финала парижского «Мастерса» Хачанов уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова (9-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 23:20 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За выход в финал «Мастерса» в Париже россиянин, который побеждал на турнире в 2018 году, поборется с французским теннисистом Уго Умбером.

Отметим, Карен Хачанов впервые в карьере обыграл Григора Димитрова. Счёт личных встреч между теннисистами стал 4-1 в пользу представителя Болагрии.

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